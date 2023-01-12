Париж, 12 января, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Продолжение Парижем поставок оружия Киеву превратят Францию в сторону конфликта Киева и России, 12 января написал в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Он уточнил, что речь идет о возможной передаче киевскому режиму танков и высокотехнологичных ракет. Филиппо отметил, что политика французского президента Эммануэля Макрона в отношении Киева угрожает безопасности Франции, поскольку количество получаемой ВСУ техники достигло безумных масштабов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января издание Politico сообщило, что Париж и Варшава усилили давление на Берлин, чтобы заставить Германию передать киевскому режиму немецкие танки Leopard.

10 января министры иностранных дел Франции и Дании Катрин Колонна и Ларс Лекке Расмуссен обсудили условия увеличения помощи Киеву, включая военной.