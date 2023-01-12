Донецк, 12 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Населённые пункты Пантелеймоновка и Горловка в ДНР были обстреляны киевскими боевиками с применением снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом 12 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел со стороны киевских боевиков населённого пункта Пантелеймоновка, расположенного в 38 км от Донецка, был зафиксирован в 21:20 мск. Со стороны населённого пункта Новгородское ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 155 мм.

Никитовский район города Горловки был обстрелян восемью снарядами калибром 155мм. Обстрел был зафиксирован в 21:50 мск, он вёлся киевскими боевиками со стороны населённого пункта Новгородское.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры в результате обстрела уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ трёх населённых пунктов в ДНР.