Магас, 13 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. За три года уровень собираемости налогов в Ингушетии увеличился почти вдвое. Для сравнения: в 2019 году доходы от налоговых отчислений составляли 3,8 миллиарда рублей. В 2021 году этот показатель достиг 7,2 миллиарда рублей.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

Согласно данным регионального министерства финансов, добиться положительной динамики помогло развитие в республике туризма и промышленности, а также увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 9,5%. Что касается ежегодного прироста дохода от налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, он составляет в среднем 600 миллионов рублей. До этого данная цифра не превышала 250 миллионов рублей. Прирост в 2022 году составит 700 миллионов рублей.

Росту налоговых доходов бюджета Ингушетии способствует и деятельность крупного бизнеса. К примеру, ООО «Акрополь Групп» перечислило в бюджет в 2022 году разовый налог в размере 1,7 миллиарда рублей в виде НДФЛ.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, на ситуацию положительным образом повлияло изменение фискальной политики в регионе. «Меры бюджетного принуждения, принятые в рамках соглашения с Минфином России в целях оздоровления государственных финансов Республики Ингушетия, оказались эффективным механизмом и дали свои плоды. Мы получили возможность постепенно выбраться из долговой ямы, сохраняя при этом стабильность республиканского бюджета», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Как констатировал глава региона, учитывая, что Ингушетия является дотационным регионом, субъект оказался бы в очень непростой ситуации, если бы федеральные власти не предоставили ему такую поддержку.

По результатам 2022 года Ингушетии удалось сократить объем долговых обязательств, лежащих на региональном бюджете. Ранее их сумма составляла 11,8 миллиарда рублей, но уменьшилась до 4,1 миллиарда рублей. Меры бюджетного принуждения тоже удалось сократить: с 3,9 миллиарда до 778,5 миллиона рублей. В республике намерены погасить этот остаток в течение первого квартала текущего года. Таким образом, все долги по бюджетным мерам принуждения будут выплачены в самое ближайшее время.

Также сократилась кредиторская задолженность региона: она уменьшилась с 5,8 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда рублей. Погашение ее осуществлялось в том числе и за счет финансовой помощи, поступавшей из федерального бюджета. В частности, из выделенных 1,8 миллиарда рублей были погашены долги на 1,1 миллиарда рублей.

Снизился и размер государственного долга Ингушетии по бюджетным кредитам. С 2,1 миллиарда рублей он сократился до 1,9 миллиарда рублей.

В соответствии с прогнозом Минфина, с учетом реструктуризации выплат по госдолгу с графиком погашения до 2029 года, Ингушетия может погасить основной объем долгов уже в первой половине текущего года.

Калиматов пообещал и в дальнейшем ориентироваться на высокую планку, которая была задана в последние годы.