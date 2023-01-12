Вашингтон, 12 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции США и генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования ситуации с обнаружением секретных материалов у президента США Джо Байдена. По словам главы минюста, он не имел права хранить их у себя дома и в офисе аналитического центра в Вашингтоне.

justice. gov Роберт Хур.

«Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы», — сообщил Гарланд.

Напомним, ранее о необходимости расследования информации о хранении Байденом у себя дома и в офисе секретных материалов заявили в Конгрессе США. К установлению истины призвал председатель американской палаты представителей Кевин Маккарти. Потребовал проверки также и новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер.