Дело об инциденте с секретными документами у Байдена доверили спецпрокурору
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами у Байдена
Вашингтон, 12 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции США и генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования ситуации с обнаружением секретных материалов у президента США Джо Байдена. По словам главы минюста, он не имел права хранить их у себя дома и в офисе аналитического центра в Вашингтоне.
«Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы», — сообщил Гарланд.
Напомним, ранее о необходимости расследования информации о хранении Байденом у себя дома и в офисе секретных материалов заявили в Конгрессе США. К установлению истины призвал председатель американской палаты представителей Кевин Маккарти. Потребовал проверки также и новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер.