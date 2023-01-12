Амстердам, 12 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Общая длительность перебоев в год в Нидерландах может вырасти втрое к 2030 году. Об этом 12 января сообщает пресс-служба местной энергораспределительной компании Tennet.

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В пресс-службе отметили, что действующие нормы предусматривают отключения электроэнергии не дольше, чем на четыре часа в год. Ожидается, что к 2030 году придется увеличить этот показатель до 12 часов.

В компании сообщили, что потребление электроэнергии растёт из-за того, что началась тенденция сокращения использования ископаемого топлива. Кроме того, электричества вырабатывают всё меньше из-за того же сокращения потребления ископаемого топлива.

«С закрытием угольных, газовых и атомных электростанций во всей Европе у Нидерландов остается всё меньше шансов на помощь от соседних стран в случае проблем», — отметили в пресс-службе.

В Tennet призвали принять меры для сохранения гибкости сочетания спроса и предложения на энергетическом рынке.