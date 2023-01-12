Амстердам, 12 января, 2023, 21:39 — ИА Регнум. По решению суда Нидерландов компанию «02 Health» обязали вернуть правительству 43 млн евро за нарушение условий контракта на поставки медицинских масок, который был заключен марте 2020 года. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано 12 января.

AHMAD YUSNI Медицинские маски.

Компания, специализирующаяся на системах фильтрации для улучшения качества воздуха, в самом начале пандемии коронавируса — в марте 2020 года — заключила контракт с министерством здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов на поставку 18 млн масок FFP2 по цене, которая намного превышала рыночную, — около трех евро за штуку. Однако, выборочные проверки прибывших масок показали, что они не соответствуют стандартам качества. К тому же «02 Health» не смогла уложиться в сроки поставки.

В мае 2020 года министерство расторгло контракт. После чего был подан в суд иск о взыскании денежных средств, который был удовлетворен судебной инстанцией. По постановлению компания должна вернуть 43 млн евро. Если апелляция компании будет отвергнута, «02 Health» грозит банкротство после выплаты долга.