Киев, 12 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Поражение ВСУ на направлении Артёмовска поставит киевский режим в критическое положение, фронт будет развален, а Владимир Зеленский практически окажется в тупике. Такое мнение высказал в YouTube-канале советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Zuma\TASS Владимир Зеленский

По его словам, «на фронте ничего хорошего нет», Артемовск «придется оставлять, если Соледар будет потерян».

«Никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. <…> Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор», — подчеркнул эксперт.

Зеленский и его правительство загнали страну в тупик, считает Соскин. При этом отвечать за все это он не будет.

«Он соберет манатки и смоется с Ермаком и женой своей. Кто, Подоляк будет отвечать, Данилов, Арестович или Резников? Они все посмываются и всё», — подытожил Соскин.