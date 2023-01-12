Вашингтон, 12 января, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Сын Дональда Трампа обвинил Белый дом в том, что нынешние власти США, помогая Украине, ведут страну к долгам, которые придется выплачивать не одному поколению американцев. Об этом Дональд Трамп-младший написал в своем Twitter.

Ron Sachs Дональд Трамп младший

«У нас есть возможность предоставить Украине 130 млрд долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам. При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома», — упрекнул он в своем Twitter, намекая на инцидент с отменой всех авиарейсов из-за сбоя в системе оповещения пилотов, случившийся в США накануне.

Напомним, ранее обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс подсчитал объёмы финансирования, выделенного Вашингтоном на поддержку Киева, отметив, что они составили уже «почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности».