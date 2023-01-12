Дамаск, 12 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Дамаск поддерживает трёхсторонние переговоры с представителями Москвы и Анкары, ожидая, что это поможет прекратить оккупацию северных регионов Сирии. Об этом, как передаёт 12 января агентство SANA, сообщил на встрече со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым сирийский президент Башар Асад.

Алексей Никольский/ТАСС Башар Асад

По данным журналистов, он подчеркнул, что перед подобными переговорами Москве и Дамаску нужно предварительно координироваться, чтобы увеличить эффект от встреч. Лаврентьев в свою очередь сказал, что российская сторона положительно оценила прошедшие в Москве переговоры министров обороны Сирии, Турции и России, а их продолжением должна стать встреча на уровне глав МИД трёх стран.

Сообщается, что Асад и Лаврентьев также обсуждали региональные и международные вопросы. Представитель Москвы поблагодарил сирийского президента за конструктивную позицию по спецоперации по денацификации Украины.

Стоит отметить, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее предположил, что российско-турецко-сирийская встреча на уровне глав МИД состоится в начале февраля.