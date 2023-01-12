Вашингтон, 12 января, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Председатель американской палаты представителей Кевин Маккарти призвал конгресс США к расследованию по поводу обнаруженных у президента РФ Джо Байдена секретных материалов.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Я думаю, что конгресс должен расследовать это», — заявил Маккарти.

Ранее стало известно, что у Байдена были обнаружены секретные документы в его офисе, который он занимал в аналитическом центре в Вашингтоне в бытность его вице-президентом в администрации Барака Обамы. Кроме того, Байден признал, что он хранил секретные документы и дома в «личной библиотеке».

Напомним, днем ранее в Конгрессе США инициировали расследование после обнаружения в офисе Джо Байдена секретных материалов. С требованием предоставить все документы, найденные у Байдена, обратился к советнику Белого дома Сюарту Делери новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер.