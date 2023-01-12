Новый Оскол, Белгородская область, 12 января, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Жители Нового Оскола Белгородской области вечером 12 января услышали три мощных взрыва и увидели яркую вспышку в небе. Об этом сообщает Readovka.

Евгений Силантьев/ТАСС Белгород

Вероятно, в поле упал неизвестный объект. Источник издания предположил, что это была сбитая ракета противника.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники экстренных служб. Официальных данных о происшествии пока нет.