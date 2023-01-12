Махачкала, 12 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного отделения Пенсионного фонда РФ, подозреваемых в хищении более 283 миллионов рублей. Об этом сообщили 12 января в пресс — службе СК по региону.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Республика Дагестан, полиция

По версии следствия, с ноября 2014 года по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников пенсионного фонда завышали начальную цену государственных контрактов по аренде нежилых помещений в Махачкале для размещения управлений пенсионного фонда России. Путем этих махинаций, сотрудники ПФ похитили денежные средства в размере более 283 миллионов рублей.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц, причинивших имущественный ущерб Пенсионному фонду России в особо крупном размере.