Анкара, 12 января, 2023, 20:36 — ИА Регнум. МИД Турции 12 января вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема в связи с тем, что в Стокгольме прошла акция курдов. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

По данным журналистов, Анкара выразила «решительный протест» из-за того, что на акции выражали поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции объявили террористической.

«Было передано решительное осуждение и требование не допускать подобных террористических акций, которые являются явным нарушением обязательств Швеции и открытой угрозой нашей стране», — сообщил журналистам источник в дипведомстве.

Как сообщают в издании, послу передали, что от властей Швеции ожидают суда над организаторами проведения акции.

Стоит отметить, что акция курдов в Стокгольме прошла 11 января. В ней, по данным турецких СМИ, участвовали несколько сотен человек. Они якобы кричали оскорбления в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана.