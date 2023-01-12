Ростов-на-Дону, 12 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор и назначил 17 лет колонии строго режима участнику крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Раифу Февзиеву. Об этом сообщает 12 января пресс-служба суда.

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По данным суда, Февзиев с 11 декабря 2015 года на территории Республики Крым организовывал и проводил конспиративные собрания по изучению идеологии «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлял пропагандистскую работу, склоняя к участию в деятельности организации новых лиц, давал членам ячейки указания, разрабатывал планы совместных действий, распределял функциональные обязанности между ними.

За организацию деятельности террористической организации и покушение на насильственный захват власти суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.