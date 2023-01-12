Варшава, 12 января, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда согласовал размещение в стране 400 военнослужащих из Германии, которые будут обслуживать комплексы Patriot, предложенные в Варшаве. Об этом 12 января в эфире «Польского радио» сообщил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

CLEMENS BILAN Анджей Дуда

Он подчеркнул, что все решения, связанные с пребыванием немецких солдат в Польше, согласовываются на нескольких уровнях. Речь идет о консультациях между министрами обороны Польши и Германии. Их прибытие ожидается на следующей неделе.

Скуркевич сообщил, что присутствие военнослужащих из Германии будет регулироваться соответствующими положениями, аналогичными тем, по которым Польша направляет свои воинские контингенты в Литву или Латвию.

Напомним, Patriot на территории Польши планируется разместить в Люблинском воеводстве, находящимся на границе с Украиной и Белоруссией.