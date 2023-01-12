Новый Орлеан, США, 12 января, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Представляющая Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме «Воина света». Её фото на этапе, когда надо было представлять национальную одежду, появилось в соцсетях конкурса.

Цитата из видео с канала: Miss Universe Кандидатка «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко

Автором наряда стала художник по костюмам Леся Патока. Одними из ярких аксессуаров наряда стали золотой венец на голове участницы, огромные механические крылья за спиной и меч.

Авторы объяснили свой замысел национального костюма претендентки на корону тем, что представительница Украины «несёт свет через темноту, которая пришла на украинские земли с агрессором».

Напомним, конкурс «Мисс Вселенная» проводится в 71-й раз. Его финал состоится 14 января.