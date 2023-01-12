Донецк, 12 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины 12 января совершили обстрел трех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Николай Тришин/ТАСС Обстрелы ВСУ трех населенных пунктов в ДНР

Уточняется, что обстрелу подверглись Червоногвардейский район Макеевки (13:05, 3 снаряда калибра 155 м), Кировский и Куйбышевский районы Донецка (15:30, 3 снаряда калибра 155 мм) и Гольмосквский (17:10, 8 снарядов калибра 155 мм).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за все время обстрелов ВСУ Шебекино было повреждено 409 жилых помещений.