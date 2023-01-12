Вашингтон, 12 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Юристы обнаружили в доме американского лидера Джо Байдена новую партию засекреченных документов. Эту информацию 12 января резидент США подтвердил, выступая в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Читайте также: Пентагон призвали отреагировать из-за найденных у Байдена секретных бумаг

Он сообщил, что в рамках проверки юристы Байдена осмотрели другие места, где хранились документы, относящиеся к периоду его вице-президентства.

«Они завершили осмотр прошлой ночью. Они обнаружили небольшое количество документов с пометкой «засекречено» в местах хранения и шкафах для бумаг в моем доме, в моей личной библиотеке», ― уточнил Байден.

Также в сюжете: В гараже дома Байдена в Уилмингтоне юристы обнаружили секретные документы

Американский лидер также добавил, что об этом было незамедлительно оповещено министерство юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия секретных материалов была обнаружена в офисе, который использовал будущий американский президент в бытность его вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы. Сам Байден заявил, что был крайне удивлён, получив эту информацию. Он заверил, что не знает о содержании найденных документов.

Ранее по теме: Байден удивился обнаружению в его офисе в Вашингтоне секретных документов

Ещё «небольшое количество» секретных документов, относящихся к периоду вице-президентства нынешнего американского лидера, юристы президента США Джо Байдена обнаружили в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Один документ был найден в комнате, которая примыкала к гаражу.