Москва, 12 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало 12 января видео, на котором расчеты РСЗО «Ураган» Тихоокеанского флота уничтожают врага на Южно-Донецком направлении.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа РСЗО в зоне СВО

Отмечается, что боекомплект «Урагана» состоит из осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов. На кадрах видео рассказывают, что после получения расчетом координат, он выдвигается на позицию и производит стрельбу по целям.

Сразу расчет РСЗО «Ураган» должен спрятаться в лесополосе. Там происходит перезарядка реактивной системы залпового огня, и комплекс вновь готов к выполнению боевой задачи.