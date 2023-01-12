Вашингтон, 12 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. «Небольшое количество» секретных документов, относящихся к периоду вице-президентства нынешнего американского лидера, обнаружили юристы президента США Джо Байдена в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Об этом 12 января сообщил спецсоветник Белого дома Ричард Саубер, пишет ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности», ― уточнил Саубер.

Кроме того, по его словам, ещё один документ был обнаружен в комнате, которая примыкала к гаражу. При этом осмотр пляжного дома Байдена в Рехобот-Бич результатов не дал, там юристы ничего компрометирующего не обнаружили.

Это уже вторая такая находка, чреватая для Байдена юридическими, политическими и репутационными последствиями за нарушение правил обращения со служебными материалами.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая партия секретных материалов была обнаружена в офисе, который использовал будущий американский президент в бытность его вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы. Их нашли личные юристы Байдена.

Как заявил сам глава Белого дома, он был крайне удивлён, получив эту информацию. Он заверил, что не знает об их содержании. Байден добавил, что он и его команда в полной мере сотрудничают с министерством юстиции США, которое проводит проверку с целью установить обстоятельства попадания документов в аналитический центр в Вашингтоне.

После обнаружения документов в Конгрессе США инициировали расследование.