Анкара, 12 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Процесс переговоров о согласовании Анкарой принятия заявки Швеции на вхождение в НАТО не будет продвигаться, пока страна помогает террористическим организациям. Об этом 12 января в соцсети Twitter сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он отреагировал на прошедшую в Стокгольме акцию в поддержку Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической.

«Продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций», — отметил Калын.

Представитель турецкого президента осудил мероприятие и призвал шведские власти принять меры, чтобы подобного не повторялось.

Стоит отметить, что Рабочая партия Курдистана периодически проводит акции в Стокгольме. В том числе были случаи, когда мероприятия проходили под эгидой МИД Швеции.