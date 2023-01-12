Вашингтон, 12 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах полностью восстановили систему оповещения пилотов после сбоя, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter.

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«Работа Федерального управления гражданской авиации вернулась в нормальный режим, этим утром мы не наблюдаем никаких нестандартных переносов или отмен», — говорится в сообщении.

Ранее в управлении пояснили, что причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого были отложены или отменены тысячи внутренних пассажирских авиарейсов в США, мог стать повреждённый файл в базе данных.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация оказала помощь летящим в США самолётам после сбоя в американской системе управления полётами. Российская сторона обслужила транзитные рейсы, летевшие в Северную Америку с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду.