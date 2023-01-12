Севастополь, 12 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Предмет, обнаруженный в мусорном баке в городе Севастополе, оказался минометной миной, сообщается 12 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Осмотрев находку, специалисты МСЧ определили: она является минометной миной советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Боеприпас при соблюдении всех мер предосторожности был извлечен, погружен на борт спецавтомобиля и транспортирован с места обнаружения. Отмечается, что на месте работали взрывотехники инженерно-тактической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе до сих пор ежегодно находятся тысячи неразорвавшихся бомб и снарядов времен Второй мировой войны.