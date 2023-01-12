Донецк, 12 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. При попытке вырваться из Соледара ВСУ потеряли десятки бойцов. Такие данные приводит 12 января RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Утром 10 января отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, но провести операцию не удалось», — передает телеканал.

Отмечается, что несколько рот 46-й и 77-й бригад ВСУ отошли из Соледара в соседнюю Парасковиевку. После этого стало понятно, что, помимо потерь в живой силе, противник почти полностью потерял огневое прикрытие, в том числе артиллерию калибров 155 и 152 мм. Командование «Востока» обещало оказать поддержку боевикам ВСУ со стороны 17-й отдельной танковой бригады и артиллерии. Однако эти обещания не были исполнены.

При наступлении к Соледару военнослужащие ВСУ шли на французских бронетранспортёрах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Их обнаружили и уничтожили российские штурмовики Су-25, поддерживаемые данными разведки с земли.

Результатом неудавшегося прорыва стали потери более 200 человек убитыми, которых в Киеве выдали за пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери.