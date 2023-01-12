Хельсинки, 12 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Если Финляндия и примет участие в поставках Киеву танков Leopard, то режиму Зеленского не стоит рассчитывать на большое количество боевых машин. Об этом 12 января заявил президент страны Саули Ниинистё, передаёт агентство STT.

Vestman Танк Leopard 2A4 армии Финляндии

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Глава государства подчеркнул, что Хельсинки готов рассмотреть возможность оказания военной помощи Киеву.

«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим», ― отметил Ниинистё.

Он пояснил, что Финляндия сама нуждается в военной технике, так как граничит с Россией и не входит в НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко попросил Запад поставить Киеву тысячи танков. Он пояснил, что имеющиеся у Киева в наличии боевые машины не способны противостоять российской технике.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уверен, что надо заставить другие страны поставлять Киеву танки Leopard, иначе следующей целью станут страны Европы.