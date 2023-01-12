Ниинистё призвал Киев не ждать от Финляндии много танков
Хельсинки, 12 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Если Финляндия и примет участие в поставках Киеву танков Leopard, то режиму Зеленского не стоит рассчитывать на большое количество боевых машин. Об этом 12 января заявил президент страны Саули Ниинистё, передаёт агентство STT.
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Глава государства подчеркнул, что Хельсинки готов рассмотреть возможность оказания военной помощи Киеву.
«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим», ― отметил Ниинистё.
Он пояснил, что Финляндия сама нуждается в военной технике, так как граничит с Россией и не входит в НАТО.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко попросил Запад поставить Киеву тысячи танков. Он пояснил, что имеющиеся у Киева в наличии боевые машины не способны противостоять российской технике.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уверен, что надо заставить другие страны поставлять Киеву танки Leopard, иначе следующей целью станут страны Европы.