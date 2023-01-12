Нью-Йорк, США, 12 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш призывает все страны, которые входят в ООН, придерживаться ценностей, предусмотренных Уставом Организации, соблюдать права человека и международное право. Это заявление он сделал 12 января, выступая на заседании на уровне министров иностранных дел.

Palácio do Planalto Антониу Гутерреш

«Призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право», — сказал Гутерреш.

Глава Организации призвал не прибегать к угрозам и избегать применения силы. Он также напомнил о праве народов на самоопределение и о равенстве государств.

Стоит отметить, что штабе ООН проходит заседание, на котором обсуждаются вопросы продвижения и укрепления верховенства права, а также поддержание мира и безопасности.