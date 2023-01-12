Ватикан, 12 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Папа римский Франциск помолился перед иконой, особенно почитаемой в Белоруссии, — Жировицкой иконой Богоматери с младенцем. Он вознес молитвы перед списком иконы, временно установленной в зале Павла VI, сообщил 12 января портал Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Отмечается, что 11 января после коллективной аудиенции папа Римский совершил молитву «за возлюбленную Белоруссию», а также «за мир, в особенности на Украине», перед списком чудотворной иконы с изображением Богоматери.

Напомним, в конце декабря 2022 года посол Ватикана в Белоруссии Анте Йозич заявил, что Минск может в очередной раз стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.