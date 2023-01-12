Лондон, 12 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В Великобритании сообщили, что первый в истории запуск космических спутников с территории Соединенного Королевства завершился 12 января провалом из-за неисправности двигателя второй ступени ракеты-носителя компании Virgin Orbit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«На высоте приблизительно 180 км с верхней ступенью произошла аномалия. <…> Миссия завершилась, компоненты ракеты и полезная нагрузка упали на Землю, не достигнув орбиты», — сообщает газета The Times со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Virgin Orbit к концу 2023 года предпримет еще одну попытку запуска спутников с территории Великобритании.

Провальная миссия по выведению на орбиту Земли новых космических спутников при помощи ракеты-носителя состоялась в понедельник, 9 января.