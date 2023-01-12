Москва, 12 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В Кремле пока не стали говорить, состоится ли в ближайшее время беседа глав России и Турции. Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Песков не раскрыл информацию о предстоящем телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь ответил, что заранее международные разговоры не анонсируются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции рассчитывает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме гуманитарного коридора.

Читайте также: Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским о создании гумкоридоров