Вашингтон, 12 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Вашингтон готов залезать в долги ради помощи киевскому режиму, тогда как в Соединённых Штатах не получается обеспечить работу системы авиационного транспорта. Об этом 11 января сообщил сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

«У нас есть возможность дать Украине $130 млрд, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и вынуждены передать их нашим детям и внукам, но мы не в силах добиться работы внутренних систем воздушного движения», — написал Трамп.

Ранее он, комментируя проблемы с авиасообщением, вызванные сбоем в системе оповещения пилотов, заявил, что США становятся «страной третьего мира».

Напомним, в течение 11 января в США задерживали или отменяли рейсы самолётов из-за проблем со связью с пилотами. В общей сложности были задержаны 1,2 тыс. рейсов.