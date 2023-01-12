Дамаск, 12 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым 12 января заявил о поддержке российской специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Президент [Башар] Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиления требуют большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации на Украине», — говорится в сообщении, распространенном офисом президента Сирии.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции сообщили, что в начале февраля ожидаются встреча глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации, Турции и Сирии.