Вашингтон, 12 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации в четверг, 12 января, освободили из-под стражи гражданина США Тэйлора Дадли, который в 2022 году был задержан при пересечении российско-польской границы. Об этом сообщается в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Ветеран военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, который был задержан около года назад, освобожден в четверг из-под стражи в России», — сообщает телеканал.

Отмечается, что переговоры об освобождении Дадли шли на протяжении нескольких месяцев при посредничестве бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.

Ранее бывший адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявлял, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры после зимы.