Лондон, 12 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Пока Лондону не удаётся проверить информацию о гибели в Соледаре Донецкой Народной Республики одного из пропавших подданных Соединённого Королевства. Об этом заявили в офисе премьер-министра Великобритании, передаёт телеканал Sky News.

EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT/ТАСС Британский солдат

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«Сообщения, которыми мы сегодня обладаем, вызывают глубокую обеспокоенность», ― сказал представитель офиса.

Он также призвал «к осторожности в освещении этого вопроса, пока эти заявления не будут проверены».

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Как сообщало ИА REGNUM, 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пери пропали после 6 января, когда они отправились из Краматорска в Соледар якобы с гуманитарной миссией. 11 января пресс-служба руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила о гибели одного из граждан Соединённого Королевства. Кто именно из британских граждан погиб и каковы обстоятельства его смерти, пока не известно. Сообщалось, что тело одного из них было найдено с документами на обоих.

Представитель Форин Офис заявил, что власти Великобритании осведомлены о гибели британского гражданина в Соледаре. Чиновник добавил, что Лондон поддерживает связь с властными структурами киевского режима. Также, по его словам, власти Королевства поддерживают семьи двух британцев, пропавших без вести.