Минск, 12 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Генерал-майор Александр Бас освобожден от своей прежней должности и назначен начальником ГУ боевой подготовки ВС Белоруссии. Об этом 12 января сообщается в пресс-службе Александра Лукашенко.

vayar.mil.by Генерал-майор Александр Бас Александр Бас (справа)

«Генерал-майор Александр Бас назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных сил. Соответствующий Указ №7 подписал 12 января президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Бас занимал должность заместителя главнокомандующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии.

На совещании правительства Белоруссии 12 января президент Александр Лукашенко заявил, что программы безопасности в рамках Союзного государства устарели.