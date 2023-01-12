Вашингтон, 12 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил Майк Роджерс потребовал от Пентагона ответа о том, могло ли ненадлежащее хранение секретной информации президентом США Джо Байденом «нанести ущерб нацбезопасности», передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Майк Роджерс обратился по этому вопросу к заместителю главы Пентагона по делам разведки и безопасности Роберту Мултри и директору Управления по контрразведке и безопасности Уильяму Литцау.

Сообщается, что председатель комитета палаты представителей США по делам вооруженных сил хочет узнать проводилось ли независимое расследование.

«Важно оценить, мог ли быть нанесен ущерб нацбезопаности, особенно активам минобороны, из-за ненадлежащего хранения, обращения или раскрытия секретной информации, хранящейся в шкафу неправительственной организации, такой как Центр Байдена», — написал Роджерс в письме к Пентагону.

Майк Роджерс предоставил чиновникам срок до 25 января для предоставления описания сути обнаруженных документов и уровня их секретности.

Напомним, ранее секретные документы были обнаружены в аналитическом центре Джо Байдена. Материалы относятся к периоду, когда президент США был вице-президентом.