Ереван, 12 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Тбилиси и Ереван выполнили все достигнутые в ходе межправительственных заседаний с 2019 года условия и могут продолжить укрепление отношений. Об этом 12 января на открытии четвёртой Межправительственной экономической комиссии Грузии и Армении заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Я уверен, что соглашения, достигнутые в рамках заседания, придадут новое содержание армяно-грузинским отношениям», — сказал он.

Пашинян сообщил, что в рамках заседания с прибывшим в Ереван премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили планируется обсудить вопросы безопасности, а также ситуацию в регионе.

По словам премьер-министра Армении, он уверен, что отношения Тбилиси и Еревана выйдут на новый уровень.

Стоит отметить, что Армения и Грузия в последние годы укрепляют экономические отношения.