Вашингтон, 12 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Требование к Грузии со стороны Киева вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» якобы ранее подаренные Украиной свидетельствуют о том, что киевский режим начинает падать духом. Такое мнение высказали авторы статьи, опубликованной американским порталом Military Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

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«Давление на Грузию, чтобы та предоставила «Буки», можно считать признаком отчаяния», — считают журналисты.

Это связано с проблемами Киева с собственной сетью ПВО на основе «Буков» и С-300 большей дальности, а также с отсутствием за пределами Европы достаточного количества потенциальных поставщиков совместимых советских средств противовоздушной обороны.

Тбилиси в свою очередь назвал распространяемую украинскими экспертами и отдельными СМИ информацию о том, что Грузия безвозмездно получила ЗРК, не соответствующей действительности. В Грузии напомнили, что страна получила системы «Бук» в 2007 году в результате многомиллионной закупки.

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По мере развития конфликта украинская сеть ПВО истощается всё сильнее. Аналитики указывают, что способность страны отражать воздушные и ракетные удары постепенно слабеет. Поставки систем противовоздушной обороны советского образца, которые Киев получил от бывших государств Варшавского договора, таких как Польша и Словакия, были ограничены. При этом системы стран Североатлантического альянса не обладают необходимой дальностью или практически устарели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский временный поверенный в делах в Грузии Андрей Касьянов заявил, что грузинские власти отказались вернуть Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси украинской стороной в 2008 году.