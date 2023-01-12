Пленные боевики ВСУ рассказали о скотском отношении командиров ВСУ
Пленные боевики ВСУ рассказали о «дебильных» приказах командиров
Москва, 12 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. В рядах киевских националистов царят дикие нравы, руководство подразделений ВСУ забыло о принципах взаимопомощи и взаимовыручки во время военных действий. Нормой стало оставлять своих бойцов в окружении, а раненых и убитых бросать на поле боя. Об этом рассказали пленные на видео, которое 12 января опубликовало Министерство обороны РФ.
«Истории пленных украинских солдат мало чем отличаются друг от друга. Рассказы о больших потерях среди подразделений ВСУ уже давно никого не удивляют, как и скотское отношение командиров украинской армии. Попавших в окружение командование ВСУ предпочитает бросать, а раненых и убитых — просто оставлять на позициях»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
На кадрах видео попавший в плен боец ВСУ рассказывает, что им «внушали, что десантники своих не бросают, а по факту их кинули». Другой солдат заявил, что не понимает, «почему их кинули в ситуации, когда можно было и прикрыть». Пленными отмечено, что десять дней назад были приняты ужесточающие меры к отказникам и дезертирам. В войсках присутствуют «дебильные приказы», как сказал пленный, ставятся задачи без объяснения цели.