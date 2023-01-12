Москва, 12 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. В рядах киевских националистов царят дикие нравы, руководство подразделений ВСУ забыло о принципах взаимопомощи и взаимовыручки во время военных действий. Нормой стало оставлять своих бойцов в окружении, а раненых и убитых бросать на поле боя. Об этом рассказали пленные на видео, которое 12 января опубликовало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные солдаты ВСУ

«Истории пленных украинских солдат мало чем отличаются друг от друга. Рассказы о больших потерях среди подразделений ВСУ уже давно никого не удивляют, как и скотское отношение командиров украинской армии. Попавших в окружение командование ВСУ предпочитает бросать, а раненых и убитых — просто оставлять на позициях»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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На кадрах видео попавший в плен боец ВСУ рассказывает, что им «внушали, что десантники своих не бросают, а по факту их кинули». Другой солдат заявил, что не понимает, «почему их кинули в ситуации, когда можно было и прикрыть». Пленными отмечено, что десять дней назад были приняты ужесточающие меры к отказникам и дезертирам. В войсках присутствуют «дебильные приказы», как сказал пленный, ставятся задачи без объяснения цели.