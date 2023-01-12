Ростов-на-Дону, 12 января, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что военное командование на Украине не скрывало планы по наступлению на Ростов, но российские военные не позволят этого сделать, сообщает РИА Новости.

Эрик Романенко/ТАСС Алексей Логвиненко

Говоря о найденных картах, свидетельствующих о наступлении, Логвиненко сказал: «Хотеть не значит реализовать». По его словам, киевские боевики не скрывали желания напасть на Ростов-на-Дону. Однако Логвиненко убежден, что это невозможно.

«Сегодня наши вооруженные силы точно не позволят», — отметил глава горадминистрации.

По сообщению агентства, ранее командир российского подразделения с позывным «Саныч» рассказал, что на брошенных ВСУ позициях под Авдеевкой нашли карты, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.