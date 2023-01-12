Вашингтон, 12 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Экс-посол США в России Джон Салливан не видит оснований для заявлений о том, что у президента РФ Владимира Путина проблемы со здоровьем. Об этом американский дипломат заявил в интервью, опубликованном 11 января журналом Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У меня нет причин считать, что он кто-то ещё, кроме как стареющий 70-летний русский мужчина, который получает медицинское обслуживание мирового класса», — сказал Салливан.

При этом он отметил, что теперь Путину приходится испытывать стресс «мирового класса». По словам экс-посла, российский президент в 2021 году выглядел отлично, но в 2022 году «его лицо стало одутловатым». При этом Салливан отметил, что и его внешность изменилась.

«Чёрт возьми, и моя внешность поменялась из-за стресса в Москве», — сказал американский дипломат.