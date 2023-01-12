Киев, 12 января, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Жители Украины могут столкнуться с дефицитом необходимых медицинских препаратов. Как сообщает 12 января издание «Страна», некоторые лекарства начали пропадать с прилавков аптек.

Иван Шилов, ИА REGNUM Медикаменты

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«Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде», ― отмечается в материале.

Издание уточняет, что наблюдается недостаток в основном импортных лекарств, которые фармацевты массово заменяют более дешёвыми аналогами.

Эксперты поясняют, что на дефицит лекарств на Украине повлияли продолжение боевых действий, общий дефицит препаратов на мировом рынке, вызванный нехваткой сырья и пандемией коронавируса, а также снижение платежеспособного спроса в стране.

Ещё одна причина ― закон, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Николаева рассказал о тяжёлой продовольственной ситуации в городе. По его словам, горожане вынуждены стоять в очередях за водой, а хлеб получают раз в три дня, а консервы — раз в неделю.