Воронеж, 12 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области с участием «Газели» и школьного автобуса пострадал один человек. Об этом 12 января сообщается в Главном управлении МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло в 14:35 по московскому времени в Новоусманском районе в селе Рождественская Хава.

«По предварительным данным, 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, при совершении маневра поворота не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителям», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии неподалеку от Ленинградского моста в Омске 12 января пострадали четыре человека.