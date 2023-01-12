Лондон, 12 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Часть своих войск отвёл Киев на север Украины. Об этом 12 января заявил посол киевского режима в Лондоне Вадим Пристайко, его слова приводит телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нам приходится держать <…> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политик из США, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал, что российские военные уверенно побеждают режим Киева, действующий при поддержке НАТО, в ходе спецоперации по денацификации на Украине.