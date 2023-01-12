Тбилиси, 12 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване подписали соглашение об отмене паспортного режима между государствами. Об этом 12 января сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Primeminister. am Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян

По данным пресс-службы, документ предполагает, что поездки между странами для их граждан будут разрешены по удостоверению личности. В этом случае паспорт не нужно будет предъявлять.

«Безвизовый режим между Грузией и Республикой Арменией упрощается ещё больше, и теперь граждане будут пересекать границу с биометрическими удостоверениями личности», — сообщили в правительстве.

Стоит отметить, что объём товарооборота между Грузией и Арменией за 11 месяцев 2022 года превысил $1 млрд, что на 70% больше, чем за тот же период 2021 года. Кроме того, единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию проходит по грузинской территории.