Харьков, Украина, 12 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявляли 12 января в ряде регионов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, после 13:50 мск тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Также власти Украины объявили воздушную тревогу в контролируемой ВСУ части Запорожской области.

Затем тревогу отменили, а в 16:57 мск её снова объявили в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. К настоящему моменту воздушная тревога на Украине отменена.