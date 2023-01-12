Самарканд, Узбекистан, 12 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Рейс «Аэрофлота» из Бангкока в Москву экстренно приземлился в Узбекистане, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

Согласно полученной информации, рейс SU271, следовавший по маршруту Бангкок — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Самарканда. Причиной экстренной посадки стали начавшиеся у беременной пассажирки предродовые схватки.

По приземлению в аэропорту беременную пассажирку забрала скорая помощь для оказания квалифицированной медицинской помощи.

По последним данным, самолет с 363 пассажирами на борту продолжит полет.