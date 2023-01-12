Москва, 12 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Репортажи военных корреспондентов из зоны проведения специальной военной операции позволяют узнать из первых рук, что происходит на полях сражений, узнать о людях, которые защищают Родину. Такое возрождение традиций фронтовых репортеров приветствовал 12 января глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Антон Новодережкин/ТАСС Александр Сладков

«Хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов. Сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны. Их репортажи не только позволяют нам узнать, что происходит на новых территориях нашей страны, но и рассказывают широкой аудитории о людях, которые, рискуя своей жизнью, защищают Россию», — заявил Мишустин.

Напомним, летом 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дать статус ветерана боевых действий военным корреспондентам.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин встретился на закрытой встрече с военными репортёрами Александром Сладковым и Евгением Поддубным, которые сообщили главе государства о проблемах, имеющихся при выполнении задач в ходе спецоперации.