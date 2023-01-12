Вашингтон, 12 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Российские военные уверенно побеждают режим Киева, действующий при поддержке НАТО, в ходе спецоперации по денацификации на Украине. Об этом 12 января написал политик из США, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день», — написал он в своём сообщении.

Также Янг уточнил, что Россия не может проиграть в этом конфликте, в то время как киевский режим и НАТО не могут победить в нём. При этом американский политик вставил в свою публикацию новость о взятии российскими войсками Соледара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны Российской Федерации показало кадры нанесения удара расчетом реактивной системы залпового огня «Град» по складам с боеприпасами ВСУ.