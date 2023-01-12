Лос-Анджелес, США, 12 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Калифорнии (США) в течение двух последних недель из-за наводнения и шторма погибли не менее 18 человек. Об этом 11 января сообщает телеканал CNN.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press Наводнение в Калифорнии

Ранее в Калифорнии сообщили о 14 погибших. Из-за стихии тысячи жителей вынужденно покидают дома. Эвакуация населения в штате продолжается.

Отмечается, что в регионе наступило относительное затишье, но губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что метеорологи прогнозируют новый удар стихии, ожидается ещё один шторм.

Напомним, президент США Джо Байден объявил в Калифорнии чрезвычайное положение из-за шторма. По данным метеорологов, в регионе за последние 16 дней выпало до 70% от годовой нормы осадков.