Вашингтон, 12 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. США по-прежнему сильны, но американской элите следует понять, что мир больше не будет однополярным и что США теряют гегемонию, говорится в статье «Поздравляю, вы член Конгресса. Теперь слушайте» Стивена Уолта для Foreign Policy Стивен Уолт.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отметив, что положение США в мире «уже не то, что раньше», автор статьи признал, что считает страну по-прежнему сильной с большими перспективами. Но при этом «нужно признать, что у других государств есть свои интересы и цели, и даже интересы наших друзей не всегда совпадают с нашими».

«Израиль и Саудовская Аравия — давние союзники США, но никто из них и пальцем не пошевелит, чтобы помочь Украине, — пишет автор статьи. — Вместо этого Саудовская Аравия недавно принимала у себя председателя Китая Си Цзиньпина на высшем уровне и отклонила просьбы США не сокращать добычу нефти, чтобы подорвать военные усилия России и обуздать инфляцию».

Автор статьи обратил внимание на то, что американские союзники в Европе и Азии «сомневаются в целесообразности «войны чипов» с Китаем, поскольку она грозит подорвать их собственные экономические связи со второй по величине экономикой мира».

«Мой совет: привыкните к этому. В зарождающемся многополярном мире другие государства будут преследовать свои интересы — точно так же, как мы преследуем свои, — и у них будет больше свободы действий, чем когда Вашингтон был единственным игроком. Если мы хотим, чтобы другие поддерживали нас, мы должны понимать их интересы и не ожидать, что они просто подчинятся», — пишет Уолт.